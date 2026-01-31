Российская теннисистка вышла в финал Australian Open среди девушек

Российские теннисистки в финале юниорского Australian Open: Тупицына пробилась в решающий матч, Ефремова выступает под флагом Франции.
Мельбурн, 31 января 2026 года. Юниорский турнир Открытого чемпионата Австралии завершил полуфинальную стадию в одиночном разряде среди девушек, определив финальную пару. Российская спортсменка Екатерина Тупицына обеспечила себе место в главном матче соревнований, одержав уверенную победу над американской соперницей Ти Фродин, занимающей восьмую строчку посева.
Встреча между Тупицыной и Фродин продолжалась один час четырнадцать минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки. В ходе матча Тупицына выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и продемонстрировала высокую эффективность на приёме, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми. Американская теннисистка отыграла менее результативно: на её счету один эйс, шесть двойных ошибок и три взятых гейма на подаче соперницы из девяти возможных.
Вторая представительница России в полуфинальной стадии, Рада Золотарёва, занимающая 516-ю позицию в мировом рейтинге, не смогла повторить успех соотечественницы. В трёхсетовом противостоянии она уступила третьей сеяной Ксении Ефремовой, выступающей под флагом Франции и расположившейся на 583-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Поединок длился один час сорок две минуты и завершился со счётом 0:6, 6:4, 4:6 в пользу французской делегации.
Золотарёва в ходе матча выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Ефремова продемонстрировала более стабильную игру на подаче, отметившись тремя эйсами при двух двойных ошибках, а также эффективнее использовала шансы на чужой подаче — семь брейков из четырнадцати.
Таким образом, финал юниорского первенства Австралии в одиночном разряде среди девушек состоится между Екатериной Тупицыной и Ксенией Ефремовой. Для обеих теннисисток этот матч станет определяющим в борьбе за титул одного из четырёх престижнейших юниорских турниров года. Победительница получит право поднять трофей на церемонии награждения в Мельбурн-Парке, завершив выступление на Australian Open-2026 на высшей ноте.
Юниорские соревнования в рамках турниров Большого шлема традиционно служат стартовой площадкой для будущих звёзд мирового тенниса, предоставляя молодым спортсменам возможность проявить себя на международной арене. Финальная встреча в женском одиночном разряде пройдёт в соответствии с расписанием турнира на кортах комплекса Мельбурн-Парк.