Российская теннисистка вышла в финал Australian Open среди девушек

Встреча между Тупицыной и Фродин продолжалась один час четырнадцать минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки. В ходе матча Тупицына выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и продемонстрировала высокую эффективность на приёме, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми. Американская теннисистка отыграла менее результативно: на её счету один эйс, шесть двойных ошибок и три взятых гейма на подаче соперницы из девяти возможных.