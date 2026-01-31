ВС признал законным лишение прав за вождение после употребления катинонов

После этого в медицинском учреждении в присутствии понятых было проведено дополнительное исследование, в ходе которого в моче Муртазаева были выявлены синтетические катиноны. На этом основании суд первой инстанции лишил его водительских прав сроком на один год и девять месяцев, а также назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Водитель обжаловал данное решение, дойдя до Верховного суда РФ.