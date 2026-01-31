Ричмонд
ВС признал законным лишение прав за вождение после употребления катинонов

Верховный суд РФ признал законным лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов.

Источник: Аргументы и факты

Лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов является законным. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ по жалобе жителя Саратовской области Мурата Муртазаева, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Водитель пытался оспорить решение суда первой инстанции о лишении его водительских прав, указывая, что в момент остановки сотрудниками ГИБДД он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

В решении Верховного суда указано, что постановление мирового судьи судебного участка № 8 города Энгельса Саратовской области от 4 октября 2024 года, определение судьи Энгельсского районного суда Саратовской области от 18 декабря 2024 года, а также постановление судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции от 9 апреля 2025 года, вынесенные в отношении Муртазаева Мурата Юсуфовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, подлежат оставлению без изменения, а его жалоба — без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года Муртазаев управлял автомобилем Lexus в городе Энгельсе Саратовской области и был остановлен сотрудниками ГИБДД. По их словам, поведение водителя не соответствовало окружающей обстановке. Он добровольно согласился пройти медицинское освидетельствование, которое показало отсутствие состояния алкогольного опьянения.

После этого в медицинском учреждении в присутствии понятых было проведено дополнительное исследование, в ходе которого в моче Муртазаева были выявлены синтетические катиноны. На этом основании суд первой инстанции лишил его водительских прав сроком на один год и девять месяцев, а также назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Водитель обжаловал данное решение, дойдя до Верховного суда РФ.

Верховный суд указал, что синтетические катиноны включены в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в связи с чем лишение водительских прав является законным.