ГД в приоритетном порядке рассмотрит проект о праве ЧОО иметь стрелковое оружие

Госдума РФ в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для защиты объектов, в том числе в случае защиты критической инфраструктуры. Об этом в субботу, 31 января, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, первым делом проект закона направлен в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Рассмотрим его в приоритетном порядке», — отметил он.
Володин обратил внимание на то, что Госдума РФ последовательно работает над совершенствованием законов, направленных на противодействие диверсионно-террористическим угрозам. Он подчеркнул, что у структур, которые отвечают за обеспечение безопасность топливно-энергетического комплекса, должно быть больше возможностей для отражения атак и защиты таких объектов.
Накануне депутаты предложили разрешить ЧОО применять боевое стрелковое оружие для защиты критической инфраструктуры. Как заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, такое право предлагается предоставить в территориальных органах Росгвардии.