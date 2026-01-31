Ричмонд
В Тулуне полицейские засыпали песком опасную горку, с которой катались дети

Жителей просят сообщать в дорожные службы о подобных склонах возле дорог.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне госавтоинспекторы во время рейда нашли стихийную горку во дворе жилого сектора, которую местные дети использовали для катания на тюбингах. Уклон горки выходил прямо на дорогу, что создавало реальную угрозу — ребенок мог выкатиться под колеса автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, склон засыпали песком.

— Сразу после этого полицейские увидели двух подростков, которые с тюбами в руках шли к этому месту. Им объяснили всю опасность подобных забав. Примечательно, что ни один взрослый не сообщил в службы о существовании этого опасного «аттракциона», — говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция призывает жителей быть бдительными и сразу сообщать в дорожные службы о подобных склонах возле дорог. Также важно проводить с детьми беседы о правилах безопасности и контролировать, где и как они проводят свободное время.

