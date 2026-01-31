Ричмонд
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы

Транспорт в Мурманске перевели на особый режим работы из-за энергосбоя.

Источник: Аргументы и факты

В связи с нарушением электроснабжения в части Мурманска, работа городского общественного транспорта переведена на специальный режим, сообщил глава администрации города Иван Лебедев.

«Переводим общественный транспорт в особый режим работы. Троллейбусное движение осуществляется из Первомайского округа до улицы Академика Книповича. Задействовано 35 троллейбусов», — проинформировал Лебедев в своем Telegram-канале.

Представители компании «Россети» ранее в субботу заявили, что специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии в Мурманске и Североморске после отключения линии электропередачи. Согласно предварительной информации, опоры ЛЭП не получили повреждений. Сейчас проводится переключение потребителей на резервные источники питания.

О том, что ряд объектов обесточен на территории Мурманска и ЗАТО Североморск, сообщал также глава региона Андрей Чибис.