В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы

Представители компании «Россети» ранее в субботу заявили, что специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии в Мурманске и Североморске после отключения линии электропередачи. Согласно предварительной информации, опоры ЛЭП не получили повреждений. Сейчас проводится переключение потребителей на резервные источники питания.