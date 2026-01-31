Финалист конкурса «Учитель года России» стал директором омской гимназии № 19

О назначении сообщил «СуперОмск» со ссылкой на свои источники. Педагогическая специальность нового директора — история и обществознание. Ранее он уже трудился в данной гимназии как замдиректора. Но еще недавно являлся руководителем академического лицея ОмГПУ.