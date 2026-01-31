Финалист конкурса «Учитель года России» стал директором омской гимназии № 19

С 29 января в Омске в гимназии № 19 официально назначен директор, им стал Константин Диянов. Напомним, учебное заведение находится в центре на улице Таубе.
О назначении сообщил «СуперОмск» со ссылкой на свои источники. Педагогическая специальность нового директора — история и обществознание. Ранее он уже трудился в данной гимназии как замдиректора. Но еще недавно являлся руководителем академического лицея ОмГПУ.
Еще в 2017 году, будучи педагогом Нововаршавской гимназии, Диянов выступал от Омской области на конкурсе «Учитель года России». Из почти 100 участников он попал в ТОП-15.
Ранее 19-ю гимназию сотрясли кадровые скандалы и проверки из-за жалоб. С октября 2024 года ее возглавлял Вячеслав Шестаков. А осенью прошлого года КП-Омск писала, что и.о. директора вместо него стала Надежда Матиенко.