Башкирские спасатели испытали дрон для тушения пожаров

В Башкирии испытали противопожарный дрон.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета по ЧС Башкирии Кирилл Первов в своих соцсетях рассказал о тестировании нового беспилотника для тушения пожаров. На опубликованном видео идут испытания дрона большой грузоподъемности, созданного совместно с уфимским производителем.

— Проводим исследования по применению различных огнетушащих средств с помощью БПЛА. Порошковые модули, тонкораспыленная вода и пена в сочетании с такой техникой могут значительно повысить эффективность, — отметил глава ведомства.

По словам Кирилла Первова, этот дрон должен стать незаменимым помощником для пожарных республики, позволяя оперативно и точно воздействовать на очаги возгорания, в том числе в труднодоступной местности.

