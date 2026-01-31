Ричмонд
7 обследований после 40, которые реально спасают жизнь — не игнорируйте!

С 40 лет следует регулярно проходить ряд обследований для раннего выявления рака. Об этом рассказал РИА «Новости» онколог Роман Гончарук.

Источник: Life.ru

«Обязательные исследования — это флюорография, рентген ОГК, либо по показаниям, выставленных врачом, низкодозное КТ — ежегодно. УЗИ щитовидной железы — один раз в три-пять лет, ЭГДС — один раз в три года, сдавать кал на скрытую кровь — ежегодно», — отметил врач.

Для женщин после 40 лет онколог добавил необходимость проходить маммографию раз в два года, регулярно посещать гинеколога и сдавать ПАП-тест. Мужчинам с 45 лет рекомендуется контролировать уровень ПСА (простат-специфического антигена), особенно при наличии факторов риска.

Ранее онколог рассказал, почему ожирение считается одним из главных триггеров рака и как переедание превращает организм человека в рассадник для опухолей. При этом опасным бывает не только количество еды, но и её качество. К примеру, увлечение фастфудом, колбасами и сосисками может плохо сказаться.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.