МЧС обратилось к казахстанцам из-за опасности лавин

Спасатели предупредили граждан о риске схода лавин в горных районах Казахстана и призвали воздержаться от посещения гор, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

«По результатам мониторинга и проведённых обследований специалистами МЧС установлено, что в горных районах продолжается процесс накопления снежного покрова. В связи с нестабильными погодными условиями на отдельных участках сохраняется риск самопроизвольного схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуют воздержаться от посещения горных районов в период объявления лавинного предупреждения, перед выходом в горы ознакомиться с метеопрогнозом и заранее планировать маршрут, избегать передвижения и катания в неподготовленных местах, соблюдать движение по обозначенным тропам, получать актуальную информацию о лавиноопасных участках и избегать опасных склонов.