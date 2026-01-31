МЧС обратилось к казахстанцам из-за опасности лавин

Гражданам рекомендуют воздержаться от посещения горных районов в период объявления лавинного предупреждения, перед выходом в горы ознакомиться с метеопрогнозом и заранее планировать маршрут, избегать передвижения и катания в неподготовленных местах, соблюдать движение по обозначенным тропам, получать актуальную информацию о лавиноопасных участках и избегать опасных склонов.