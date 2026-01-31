«Всплеск сложной формы»: ИКИ РАН сообщил об уникальной солнечной активности 31 января

Утром 31 января 2026 года произошло необычное событие на Солнце. Сотрудники ИКИ РАН рассказали о сразу трех одновременных вспышках в разных частях небесного тела. Своими наблюдениями они поделились в официальном Telegram-канале.
«Утром произошло довольно интересное событие — три одновременные вспышки в разных частях Солнца, разделённые расстоянием до миллиона километров. На графике это видно как всплеск сложной формы в самом конце», — говорится в сообщении от экспертов.
Ноэто довольно слабые вспышки. Роста выплеска энергии у звезды нет, а значит геомагнитная обстановка остается на том же уровне. До этого KP.RU рассказал, ждать ли россиянам новых магнитных бурь. Сообщалось, что в первые дни февраля будет «полный штиль». Позже, если не случиться новой мощной вспышки, геомагнитная обстановка останется спокойной еще на 2−3 недели.