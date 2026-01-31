«Всплеск сложной формы»: ИКИ РАН сообщил об уникальной солнечной активности 31 января

Ноэто довольно слабые вспышки. Роста выплеска энергии у звезды нет, а значит геомагнитная обстановка остается на том же уровне. До этого KP.RU рассказал, ждать ли россиянам новых магнитных бурь. Сообщалось, что в первые дни февраля будет «полный штиль». Позже, если не случиться новой мощной вспышки, геомагнитная обстановка останется спокойной еще на 2−3 недели.