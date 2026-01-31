Ричмонд
Как избежать штрафа при опоздании на работу

К сотруднику, который опоздал на работу по уважительной причине и заранее об этом предупредил, работодатель не должен применять санкции. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Источник: URA.RU

«Есть объективные причины, по которым работник не успевает [на работу]. Он должен проинформировать работодателя. … Если причина объективная, уважительная, то никаких санкций следовать не должно», — сообщил Нилов. Его слова передает «Лента.ру».

По словам депутата, в таких ситуациях ключевым является наличие объективных обстоятельств и своевременное информирование руководства. «Это может быть ситуация связана с тем, что лифт застрял, какая-то катастрофа произошла, погодные условия. То есть ситуации могут быть самые разные», — сообщил Нилов.