Как избежать штрафа при опоздании на работу

«Есть объективные причины, по которым работник не успевает [на работу]. Он должен проинформировать работодателя. … Если причина объективная, уважительная, то никаких санкций следовать не должно», — сообщил Нилов. Его слова передает «Лента.ру».
По словам депутата, в таких ситуациях ключевым является наличие объективных обстоятельств и своевременное информирование руководства. «Это может быть ситуация связана с тем, что лифт застрял, какая-то катастрофа произошла, погодные условия. То есть ситуации могут быть самые разные», — сообщил Нилов.