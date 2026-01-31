В Мурманске отменили занятия в школах из-за отключения света

Ранее стало известно об отключении света на ряде объектов на территории Мурманска и ЗАТО Североморск. Глава региона Андрей Чибис сообщил о прекращении подачи электричества на участке линии электропередачи с временными опорами. По словам губернатора, оставшихся без света потребителей переключают на резервные источники питания. В первую очередь восстанавливается электроснабжение объектов жизнеобеспечения.