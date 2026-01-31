Ричмонд
В Мурманске отменили занятия в школах из-за отключения света

По информации оперштаба Мурманска, учащиеся ряда образовательных учреждений города переведены на дистанционный режим из-за проблем с электроснабжением.

Источник: АиФ

В субботу в Мурманске принято решение об отмене занятий в школах из-за отключения света, сообщил Telegram-канал городского оперштаба.

«Занятия для мурманских школьников сегодня отменены», — говорится в публикации.

Сообщается, о переходе на дистанционный режим обучения в субботу Мурманского строительного Мурманского технологического колледжей, а также Центра допобразования «Лапландия».

В остальных учебных заведениях, в том числе в Мурманском арктическом университете, занятия проводятся в обычном режиме.

Ранее стало известно об отключении света на ряде объектов на территории Мурманска и ЗАТО Североморск. Глава региона Андрей Чибис сообщил о прекращении подачи электричества на участке линии электропередачи с временными опорами. По словам губернатора, оставшихся без света потребителей переключают на резервные источники питания. В первую очередь восстанавливается электроснабжение объектов жизнеобеспечения.