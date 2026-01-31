31 января 2026 года. Сегодня Юлии Началовой могло бы исполниться 45 лет

Ее жизнь, словно яркая вспышка, навсегда осталась в памяти поклонников. С самого детства — с пяти лет — она выходила на сцену. В 13 лет выпустила дебютный альбом «Ах, школа, школа!», а в 14 одержала победу на международном конкурсе «Big Apple-95», где ее соперницей была юная Кристина Агилера. Ее путь — это ранний успех, любимые песни, главной из которых стал «Герой не моего романа», и главная роль в жизни — мамы дочери Веры. Она блистала не только на эстраде, но и на телевидении в качестве ведущей и на съемочной площадке. Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Но каждый кадр — от совсем юной девочки до зрелой и красивой женщины — продолжает говорить о таланте, силе и свете, который она дарила.