В школе под Омском нашли опасный фарш с листериями и скрытой курятиной

Россельхознадзор обнаружил серьёзные нарушения в партии мясного фарша, поступившего в одну из школ Омского района.
В замороженном говяжьем фарше от местного индивидуального предпринимателя специалисты выявили опасные бактерии — листерии, которые могут вызывать тяжёлые пищевые отравления. Кроме того, лабораторный анализ показал наличие ДНК курицы, которая не была указана в составе на упаковке.
В 2025 году в колбасных изделиях производителя уже находили ДНК свинины и курицы без соответствующей маркировки. По результатам проверки предпринимателю вынесли предостережение и обязали изъять всю опасную продукцию из оборота.