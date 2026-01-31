В школе под Омском нашли опасный фарш с листериями и скрытой курятиной

В замороженном говяжьем фарше от местного индивидуального предпринимателя специалисты выявили опасные бактерии — листерии, которые могут вызывать тяжёлые пищевые отравления. Кроме того, лабораторный анализ показал наличие ДНК курицы, которая не была указана в составе на упаковке.