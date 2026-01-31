В Мурманской области котельные переведены на резервные схемы

Ранее KP.RU сообщил, что непогода оставила без света около 43 тысяч жителей Кубани. Это произошло в новогоднюю ночь. Ремонтникам пришлось экстренно устранять последствия разгулявшейся стихии, несмотря на то, что погодные условия не улучшились.