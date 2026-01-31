В Мурманской области котельные переведены на резервные схемы

Из-за отключения электроснабжения на участке ЛЭП с временными опорами в Мурманске и Североморске нет света. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Опоры не повреждены. Специалисты переподключают потребителей по отработанному алгоритму, приоритет — у объектов жизнеобеспечения, рассказал глава региона.
Напомним, 23 января в Мурманской области из-за гололеда и изморози обрушились пять опор ЛЭП, вызвав массовое отключение света. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Ранее KP.RU сообщил, что непогода оставила без света около 43 тысяч жителей Кубани. Это произошло в новогоднюю ночь. Ремонтникам пришлось экстренно устранять последствия разгулявшейся стихии, несмотря на то, что погодные условия не улучшились.