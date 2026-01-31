Турция увеличила срок безвизового пребывания для некоторых белорусов

Беларусь и Турция взаимно увеличили сроки безвизового пребывания, сообщили в МИД Беларуси.
Изменения по безвизу касаются международных перевозчиков. Для этой категории Беларусь и Турция увеличили срок безвизового пребывания до 90 дней.
Изменения в белорусско-турецком межправительственном соглашении о взаимной отмене виз начали действовать с 30 января 2026-го.
Согласно документу, период безвизового пребывания в стране для водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров, увеличился с 30 до 90 суток в течение полугодия. Эти же корректировки законодательства касаются и членов экипажей гражданских воздушных и морских судов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о зарплатах белорусов.
И мы писали, что президент России Владимир Путин подписал закон о реструктуризации выплат Беларуси по российским кредитам.