Турция увеличила срок безвизового пребывания для некоторых белорусов

Согласно документу, период безвизового пребывания в стране для водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров, увеличился с 30 до 90 суток в течение полугодия. Эти же корректировки законодательства касаются и членов экипажей гражданских воздушных и морских судов.