Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня погоду в столице будет формировать южная периферия холодного скандинавского антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице минус 13 — минус 15. По области от 12 до 17 градусов мороза, местами на севере до минус 20», — рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северный, скорость его от четырех до девяти метров в секунду.
«Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы. Они составят 750 миллиметров ртутного столба», — добавил синоптик.