Москвичам рассказали о погоде в субботу

«Сегодня погоду в столице будет формировать южная периферия холодного скандинавского антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице минус 13 — минус 15. По области от 12 до 17 градусов мороза, местами на севере до минус 20», — рассказал Леус.