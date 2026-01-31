В Краснодарском крае пройдет неделя бесплатных онкологических консультаций

В Краснодарском крае с 2 по 8 февраля пройдет тематическая неделя, посвященная профилактике онкологических заболеваний и их раннему выявлению. В этот период в медицинских учреждениях региона запланированы бесплатные консультации специалистов, лекции и просветительские мероприятия для населения.
Жители края смогут получить индивидуальные консультации врачей и узнать, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью. Акция приурочена к Всероссийской неделе профилактики онкологических заболеваний.
В рамках недели запланированы лекции, практические занятия, раздача информационных материалов, а также персональные консультации для всех желающих. Медики расскажут о признаках возможных онкологических заболеваний и напомнят о простых мерах профилактики, включая отказ от курения, принципы здорового питания, умеренную физическую активность и регулярные профилактические осмотры.
Мероприятия пройдут в поликлиниках, районных больницах и центрах здоровья во всех крупных городах и муниципалитетах края. Часть встреч состоится в образовательных учреждениях и организациях. Информацию о местах и времени проведения можно найти на сайтах местных администраций и в социальных сетях территориальных отделов здравоохранения.