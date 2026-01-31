В Краснодарском крае пройдет неделя бесплатных онкологических консультаций

Мероприятия пройдут в поликлиниках, районных больницах и центрах здоровья во всех крупных городах и муниципалитетах края. Часть встреч состоится в образовательных учреждениях и организациях. Информацию о местах и времени проведения можно найти на сайтах местных администраций и в социальных сетях территориальных отделов здравоохранения.