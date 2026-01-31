«Крылья Советов» купили очередного иностранного футболиста

Переход Чинеду в «Крылья Советов» представляет собой усиление атакующей линии самарской команды в зимнее трансферное окно. Нигерийский форвард известен своей результативностью, что подтверждается статистикой в казахстанском чемпионате, где он в среднем забивал по голу в каждом втором матче. Для клуба из Самары, традиционно опирающегося на воспитанников собственной академии, приглашение опытного легионера с богатой международной практикой открывает новые тактические возможности.