«Крылья Советов» купили очередного иностранного футболиста

Нигерийский форвард Джеффри Чинеду перешёл в самарские «Крылья Советов», подписав контракт до конца 2027 года. Последние полтора сезона он провёл в казахстанской «Астане», сыграв 54 матча, забив 27 голов и отдав 4 передачи, а также выиграв Кубок Лиги Казахстана в 2024 году. Ранее футболист выступал в чемпионатах одиннадцати стран, включая Китай, Сербию, Финляндию, Украину и Чехию.
Нигерийский форвард Джеффри Чинеду присоединился к самарским «Крыльям Советов».
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о подписании контракта с нигерийским нападающим Джеффри Чинеду. Соглашение рассчитано до конца 2027 года. Официальная информация об этом пополнении состава появилась на сайте команды 30 января 2026 года.
Чинеду в течение полутора последних сезонов выступал за казахстанский клуб «Астана». За это время он провёл 54 официальных матча, в которых забил 27 голов и отметился четырьмя результативными передачами. В 2024 году футболист стал обладателем Кубка Лиги Казахстана в составе своей команды.
Карьера Джеффри Чинеду отличается широкой географией выступлений. До перехода в казахстанский клуб он играл в профессиональных чемпионатах одиннадцати стран: Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, Объединённых Арабских Эмиратов и Кипра. Такой опыт выступлений в различных футбольных культурах и климатических условиях свидетельствует о высокой адаптивности игрока.
Переход Чинеду в «Крылья Советов» представляет собой усиление атакующей линии самарской команды в зимнее трансферное окно. Нигерийский форвард известен своей результативностью, что подтверждается статистикой в казахстанском чемпионате, где он в среднем забивал по голу в каждом втором матче. Для клуба из Самары, традиционно опирающегося на воспитанников собственной академии, приглашение опытного легионера с богатой международной практикой открывает новые тактические возможности.
«Крылья Советов» — один из исторических клубов российского футбола, основанный в 1942 году и имеющий многолетние традиции выступлений в высших дивизионах отечественного первенства. Укрепление состава в зимнюю паузу чемпионата отвечает задачам клуба по сохранению стабильности в турнирной борьбе и повышению эффективности атакующих действий в оставшихся матчах сезона.
Джеффри Чинеду пополняет ряды легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге в сезоне 2025/26. Его дебют в форме самарской команды ожидается в ближайших турах первенства. Контракт, рассчитанный на два с половиной года, предусматривает долгосрочное сотрудничество между футболистом и клубом.