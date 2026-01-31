Рак — больше не приговор: «Умные» лекарства научили убивать агрессивные опухоли точечно

По её словам, этот метод позволяет достичь долгосрочной ремиссии даже у пациентов с агрессивными опухолями, такими как меланома или рак лёгкого. Следующий рубеж — генная и клеточная терапия, включающая CAR-T клеточную терапию, создающую «живое лекарство» из перепрограммированных иммунных клеток пациента, а также биспецифические антитела, показавшие высокую эффективность в лечении сложных форм рака, заключила собеседница Здоровья Mail.