Рак — больше не приговор: «Умные» лекарства научили убивать агрессивные опухоли точечно

На основе молекулярно-генетических тестов врачи выявляют «ахиллесову пяту» конкретной опухоли и наносят по ней точечный удар таргетными препаратами, что кардинально меняет прогноз при многих заболеваниях. Настоящим прорывом последнего десятилетия стала иммунотерапия, которая активизирует собственную иммунную систему пациента для борьбы с раком, отметила кандидат медицинских наук.
По её словам, этот метод позволяет достичь долгосрочной ремиссии даже у пациентов с агрессивными опухолями, такими как меланома или рак лёгкого. Следующий рубеж — генная и клеточная терапия, включающая CAR-T клеточную терапию, создающую «живое лекарство» из перепрограммированных иммунных клеток пациента, а также биспецифические антитела, показавшие высокую эффективность в лечении сложных форм рака, заключила собеседница Здоровья Mail.
Ранее учёные объяснили, как по симптомам отличить доброкачественную опухоль от рака мозга. Кроме того, онколог раскрыл две причины «чудесного исцеления» от рака.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.