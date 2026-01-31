Министр финансов Молдовы «потерял» 400 миллионов: Деньги ЕС идут на сомнительные проекты, которые официально никто не контролирует

Министр финансов Андриан Гаврилицэ обещает представить разъяснение по поводу 400 миллионов евро — грантов, предоставленных ЕС из общей суммы в 1,9 миллиарда евро, обещанных Республике Молдова. Министр даёт понять, что эти 400 миллионов евро в виде грантов не поступают напрямую в государственный бюджет.
«Они направляются на поддержку исследований и подготовку проектов. Всех деталей у меня нет. Эти средства идут напрямую в учреждения, которые реализуют проекты для Республики Молдова, и не зачисляются в бюджет», — заявил чиновник.