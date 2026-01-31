Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли, заставив её показать переписку

Конфликт актёров разгорелся после того, как Джоли в 2021 году продала свою долю в компании, владеющей винодельней, вопреки, по утверждению Питта, их прежним договорённостям. Суд удовлетворил требование Питта о предоставлении переписки актрисы с помощниками и покупателем её доли.
Юристы отмечают, что активное сопротивление Джоли раскрытию этих документов косвенно указывает на их важность для дела. Адвокат Бретт Уорд предположил, что чем больше усилий прилагается для защиты документов, тем более значимыми они кажутся для исхода дела.
Другой адвокат, Тре Ловелл, поддержал эту точку зрения, добавив, что решение о раскрытии информации является стандартным в судебных процессах, но в данном случае может стать серьёзной победой для Питта, поскольку скрытые документы, вероятно, угрожают позиции Джоли.
Напомним, что причиной развода звёздной пары послужила алкогольная зависимость Брэда Питта. После официального расторжения брака конфликт звёзд перешёл в юридическую плоскость борьбы за совместный бизнес — знаменитую винодельню Château Miraval. Известно, что от судебных разбирательств у Джоли появились проблемы со здоровьем.
