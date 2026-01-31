Репетиция ЦЭ проходит в Беларуси

Для проведения РЦЭ задействованы 144 пункта по всей стране. Экзамен начнется в 11:00, но приехать нужно заранее — не позднее чем за 30 минут до старта.
Таким образом, выпускники школ смогут проверить свои знания по русскому или белорусскому языку или по одному из профильных предметов на выбор: физика, математика, химия, биология, иностранные языки, история Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение и география.
По данным Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), около 61 тысячи одиннадцатиклассников по всей стране примут сегодня участие в этой репетиционной проверке знаний.
Как отмечали ранее в РИКЗ, репетиция поможет понять, как будет проходить экзамен -начиная от рассадки и до заполнения бланков, а также даст возможность оценить уровень знаний по выбранному предмету и научиться правильно распределять время на экзамене.
Кроме того, сегодня будет работать горячая линия по вопросам, связанным с проведением репетиционного централизованного экзамена.
Специалисты будут отвечать на звонки с 9:00 до 16:00 по следующим номерам телефонов:
+375 (17) 222−64−01 — Министерство образования;
+375 (17)311−00−07 — РИКЗ (вопросы по содержанию экзаменационных материалов);
+375 (17)311−00−11 — РИКЗ (организационные вопросы и техническая поддержка).