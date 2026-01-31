Ели мясо мужики: фавны и мушкетеры на московских сценах

Вероятно, постановщик, он же драматург, рассчитывал, что если зрители и не читали роман Александра Дюма, то, наверно, смотрели фильм Георгия Юнгвальда-Хилькевича и уж точно не раз слышали песни из него авторства Юрия Ряшенцева и Максима Дунаевского. Два десятка шлягерных музыкальных номеров и без особых сложностей и проволочек решенная проблема с подвесками королевы — основа спектакля. Звездный состав (легче сказать — кто из ведущих артистов театра в концерте не занят, а лучший — Александр Яцко в роли кардинала), изобретательно-провокационные костюмы Евгении Панфиловой, широкая многоступенчатая лестница от Анастасии Бугаевой, удачно приспособленная для массовых танцев в постановке Егора Дружинина, и живой оркестр в яме — что еще нужно для счастья?! На улице идет снег, а у нас идет концерт!