Ели мясо мужики: фавны и мушкетеры на московских сценах

Наивно было бы ожидать, что начало нового года столичные театры отметят исключительно шедеврами. Безусловно, выдающихся работ январь театралам не принес, но несколько интересных, хотя и небесспорных постановок все же появились на сценах Москвы. Самые интересные из них — в традиционном обзоре «Известий».
«Иосиф и его братья’Театр им. Вахтангова.
Глядя на афишу этого спектакля, как не вспомнить: «Главное — величие замысла». Именно так говорил другой Иосиф, поэт Бродский. В данном случае замысел может показаться почти неподъемным: шутка ли — вместить в три часа сценического действия четырехтомный роман-эпопею нобелевского лауреата Томаса Манна. Но с романом спектакль Юрия Титова, по мнению осиливших эту сложную и не предназначенную для сцены книгу, связывает не так уж и много. Режиссер перевел на язык театра несколько пересказанных немецким классиком пестрых и многослойных ветхозаветных историй об Иосифе Прекрасном и его родне — о предательстве, раскаянии и прощении, о духовном перерождении, о любви и страсти.
Многофигурные мизансцены, поставленные Титовым, можно рассматривать как картины старых мастеров. Спектакль-притча стал отличным шансом проявить себя в первую очередь для молодых актеров, вчерашних студентов. И не только Никита Шаманов в роли Иосифа, но и каждый из его одиннадцати братьев играет азартно, создавая запоминающиеся образы.
«Сын’Театр Ермоловой.
Главный козырь спектакля — 17-летний актер и певец Леон Кемстач в роли заглавного героя, своего ровесника Николя. Прославившийся после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», Леон уверенно и органично дебютирует сейчас на театральной сцене. Режиссер Георгий Сурков взял незамысловатую пьесу о подростковой депрессии после развода родителей модного французского драматурга Флориана Зеллера, входящую в его трилогию о кризисе семейных отношений и в 2022 году экранизированную самим автором.
В России есть успешный пример постановки этого текста Юрием Бутусовым в РАМТе, где роль сына была отдана самому взрослому участнику актерского ансамбля. В данном случае сюжет решен реалистично, постановщик не ставил своей целью поиск необычного и сложного художественного языка. Это вечный трагический конфликт отцов и детей, пусть и западноевропейских. Общечеловеческая история о разрушающем родителей чувстве вины понятна и близка отечественному зрителю.
«Фавн’театр.doc.
Фото: пресс-служба театра.doc.
О многих спектаклях можно сказать «странное варево», а об этом — «странное жарево». Без спойлера не обойтись: на сцене действительно жарят мясо! Все по-настоящему: сперва его недолго маринуют — в пиве, соусе, соли и перце, а после кладут на раскаленную на электроплитке сковороду. Зрителям первых рядов в итоге достанется по кусочку.
43-летний Артур Астман, представленный в программке как израильский артист, родился и учился на хореографа в Воронеже, а с недавних пор живет и работает в Москве. Опыт учебы и творчества на Земле обетованной у него тоже есть. И Артур рассказывает обо всем этом в часовом моноспектакле-перформансе, где на равных соединяется танец, сторителлинг, тесное общение с публикой, кулинарный мастер-класс и (еще один спойлер) аукцион. Название мультижанрового зрелища не случайно отсылает нас к «Послеполуденному отдыху фавна» Вацлава Нижинского. Астман отважно вступает в диалог со знаменитым восьмиминутным балетом 1912 года, нарушившим классические каноны.
«Наше всё… Вознесенский. Цветет миндаль’Театр наций.
Андрей Андреевич Вознесенский, вероятно, удивился бы, прочитав, что лучшее в посвященном ему спектакле — это сценография Марии Рогожиной. Но, с другой стороны, выдающийся поэт-шестидесятник по образованию архитектор и в течение жизни время от времени переключался со стихов на визуальные проекты: от совместного с Зурабом Церетели монумента на Тишинской площади до инсталляции в виде гигантского пасхального яйца. Он оценил бы декорации — это модули-трансформеры, которые изменяются еще и с помощью видеопроекции.
А вот к тексту, хотя он собран в основном из стихов и прозы самого Вознесенского, вопросов больше: нелинейный сценарий оставляет ощущение случайной коллекции необязательных фактов и не дает представления — в чем же уникальность героя спектакля?
Кроме Вознесенского, от лица которого выступает артист и музыкант, экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев, есть еще несколько исторических лиц — Пастернак, Ахмадулина, Лорка, Хрущев, Элюар и даже Пушкин. И, разумеется, многолетняя спутница и муза поэта Зоя Богуславская. Понятно, что ни актеры, ни режиссер Роман Шаляпин не стремились к портретному сходству, да оно и не требуется в документальных спектаклях о знаменитых литераторах из цикла «Наше всё», которых в репертуаре Театра наций уже несколько, но нет и внутренней похожести. А в характере Вознесенского за мягкостью, сдержанностью и даже наивностью было интеллектуальное бесстрашие.
«Три мушкетера’Театр Моссовета.
Хитроумию режиссера Евгения Марчелли мог бы позавидовать сам кардинал Ришелье: постановщик «Трех мушкетеров» обозначил жанр спектакля как «драматический концерт» и тем самым заранее обезопасил себя от всех претензий. Придраться в этом феерическом зрелище можно ко многому, начиная от рваного сюжета и эстрадной режиссуры, однако какой нормальный критик будет всерьез анализировать концерт, цель которого — «пора-пора-порадовать» публику?
Вероятно, постановщик, он же драматург, рассчитывал, что если зрители и не читали роман Александра Дюма, то, наверно, смотрели фильм Георгия Юнгвальда-Хилькевича и уж точно не раз слышали песни из него авторства Юрия Ряшенцева и Максима Дунаевского. Два десятка шлягерных музыкальных номеров и без особых сложностей и проволочек решенная проблема с подвесками королевы — основа спектакля. Звездный состав (легче сказать — кто из ведущих артистов театра в концерте не занят, а лучший — Александр Яцко в роли кардинала), изобретательно-провокационные костюмы Евгении Панфиловой, широкая многоступенчатая лестница от Анастасии Бугаевой, удачно приспособленная для массовых танцев в постановке Егора Дружинина, и живой оркестр в яме — что еще нужно для счастья?! На улице идет снег, а у нас идет концерт!