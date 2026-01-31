Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин и Джеймс обменялись свитерами после матча НБА в Вашингтоне

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил матч НБА «Уизардс» — «Лейкерс». Капитан «Кэпиталз» после игры сфотографировался с детьми вместе с Леброном Джеймсом и обменялся с ним игровыми свитерами.

Тридцать первого января Александр Овечкин, капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации между местными «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проходивший в столичной арене.

Российский нападающий расположился на трибуне в первом ряду, наблюдая за ходом поединка из зоны, традиционно отведённой для почётных гостей. По завершении встречи Овечкин вместе с детьми сделал совместную фотографию с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом. В знак взаимного уважения хоккеист преподнёс баскетболисту свой игровой свитер с логотипом «Кэпиталз», а Джеймс в ответ вручил россиянину свою официальную майку с символикой «Лейкерс», собщает РИА Новости.

На момент этого события Овечкину исполнилось сорок лет. Его имя прочно ассоциируется с понятием результативности в хоккее: девятьсот девятнадцать шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, делают его безусловным лидером исторической таблицы снайперов лиги. Этот показатель стал результатом двадцатилетней карьеры, проведённой целиком в составе одного клуба, и подтверждает статус Овечкина как одного из величайших нападающих в истории хоккея.

Леброн Джеймс, которому в конце декабря предшествующего года исполнилось сорок один год, занимает аналогичное положение в баскетбольной иерархии. Сорок две тысячи восемьсот сорок одно очко, набранных им в матчах регулярных чемпионатов НБА, выводят его на первое место в списке лучших бомбардиров ассоциации за всю её историю. Карьера Джеймса, начавшаяся в двадцать первом веке, продолжает удивлять продолжительностью и стабильностью выступлений на высочайшем уровне.