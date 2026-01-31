Овечкин и Джеймс обменялись свитерами после матча НБА в Вашингтоне

На момент этого события Овечкину исполнилось сорок лет. Его имя прочно ассоциируется с понятием результативности в хоккее: девятьсот девятнадцать шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, делают его безусловным лидером исторической таблицы снайперов лиги. Этот показатель стал результатом двадцатилетней карьеры, проведённой целиком в составе одного клуба, и подтверждает статус Овечкина как одного из величайших нападающих в истории хоккея.