Тридцать первого января Александр Овечкин, капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации между местными «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проходивший в столичной арене.
Российский нападающий расположился на трибуне в первом ряду, наблюдая за ходом поединка из зоны, традиционно отведённой для почётных гостей. По завершении встречи Овечкин вместе с детьми сделал совместную фотографию с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом. В знак взаимного уважения хоккеист преподнёс баскетболисту свой игровой свитер с логотипом «Кэпиталз», а Джеймс в ответ вручил россиянину свою официальную майку с символикой «Лейкерс», собщает РИА Новости.
На момент этого события Овечкину исполнилось сорок лет. Его имя прочно ассоциируется с понятием результативности в хоккее: девятьсот девятнадцать шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, делают его безусловным лидером исторической таблицы снайперов лиги. Этот показатель стал результатом двадцатилетней карьеры, проведённой целиком в составе одного клуба, и подтверждает статус Овечкина как одного из величайших нападающих в истории хоккея.
Леброн Джеймс, которому в конце декабря предшествующего года исполнилось сорок один год, занимает аналогичное положение в баскетбольной иерархии. Сорок две тысячи восемьсот сорок одно очко, набранных им в матчах регулярных чемпионатов НБА, выводят его на первое место в списке лучших бомбардиров ассоциации за всю её историю. Карьера Джеймса, начавшаяся в двадцать первом веке, продолжает удивлять продолжительностью и стабильностью выступлений на высочайшем уровне.