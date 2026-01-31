СМИ: Причиной конфликта в семье Бэкхемов могут быть деньги

В истории конфликта между Бруклином Бекхэмом и его матерью Викторией появился новый возможный мотив. По данным журналистки Марины Хайд, напряженность в семье может быть связана с финансовыми вопросами.
В подкасте The Rest is Entertainment Хайд рассказала, что Никола Пельтц якобы получает от своего отца, миллиардера Нельсона Пельтца, около одного миллиона долларов в месяц. По ее словам, эту информацию бизнесмен сообщил ей лично. Также журналистка предположила, что перед свадьбой Бруклину предложили подписать брачный контракт, лишающий его финансовых претензий, что могло не устроить семью Бекхэмов.
Марина Хайд отметила, что Дэвид и Виктория Бекхэмы выросли в рабочих семьях и привыкли зарабатывать собственным трудом. По ее мнению, они убеждены, что деньги и привилегии должны идти рука об руку с ответственностью, поэтому они сознательно не балуют детей и с ранних лет прививают им уважительное отношение к работе и финансам.
Журналистка также добавила, что супруги живут в особняке в Голливуде, оформленном на Николу Пельтц. Как утверждается, семья Бекхэмов не участвовала в покупке недвижимости и рассчитывала, что Бруклин самостоятельно оформит ипотеку.
Бруклин дал понять, что с детства чувствовал давление из-за знаменитой фамилии и стремления родителей поддерживать образ «идеальной семьи». В деталях этого скандала разбиралась «Вечерняя Москва».