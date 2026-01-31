СМИ: Причиной конфликта в семье Бэкхемов могут быть деньги

Марина Хайд отметила, что Дэвид и Виктория Бекхэмы выросли в рабочих семьях и привыкли зарабатывать собственным трудом. По ее мнению, они убеждены, что деньги и привилегии должны идти рука об руку с ответственностью, поэтому они сознательно не балуют детей и с ранних лет прививают им уважительное отношение к работе и финансам.