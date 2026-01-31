Стали известны итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

В Лиге чемпионов восемь клубов — включая «Манчестер Сити», «Барселону», «Баварию» и «Ливерпуль» — напрямую вышли в ⅛ финала, тогда как остальные путевки будут разыграны в стыках. По результатам жеребьевки были сформированы такие пары, как «ПСЖ» — «Монако», «Бенфика» — «Реал» и «Интер» — «Буде-Глимт». Отмечается, что участие в этом раунде примут три российских футболиста — Матвей Сафонов, Никита Хайкин и Александр Головин.