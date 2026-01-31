Ричмонд
Стали известны итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, по итогам которой определились пары команд, претендующих на выход в ⅛ финала. Церемония прошла в Доме европейского футбола после завершения общего этапа турниров.

В Лиге чемпионов восемь клубов — включая «Манчестер Сити», «Барселону», «Баварию» и «Ливерпуль» — напрямую вышли в ⅛ финала, тогда как остальные путевки будут разыграны в стыках. По результатам жеребьевки были сформированы такие пары, как «ПСЖ» — «Монако», «Бенфика» — «Реал» и «Интер» — «Буде-Глимт». Отмечается, что участие в этом раунде примут три российских футболиста — Матвей Сафонов, Никита Хайкин и Александр Головин.

Также в Ньоне определились пары стыковых матчей Лиги Европы. В число команд, напрямую вышедших в ⅛ финала, вошли «Рома», «Лион» и «Астон Вилла», а в стыках сыграют, в частности, ПАОК, «Фенербахче», «Селтик» и «Лилль». Сообщается, что за ПАОК в этом раунде выступят россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов.

Первые стыковые матчи Лиги чемпионов запланированы на середину февраля, Лиги Европы — на 19 и 26 февраля. После завершения этого этапа состоятся дополнительные жеребьевки, которые окончательно сформируют сетку плей-офф обоих турниров, передает Forbes.

Ранее бывший президент FIFA Йозеф Блаттер выступил в поддержку предложения о бойкоте матчей ЧМ-2026 из‑за политики американского лидера Дональда Трампа.

