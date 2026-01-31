Ричмонд
Фицо решил восстановить отношения с лидерами Европы: что стало причиной

Bloomberg: Фицо предложил европейским лидерам оливковую ветвь мира.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил восстановить отношения с лидерами европейских стран на фоне ослабления связей с США и шаткой позицией одного из основных союзников — венгерского коллеги Виктора Орбана. Об этом пишет Bloomberg.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо … предлагает партнерам по ЕС оливковую ветвь», — сказано в публикации.

Одним из сигналов разворота названа встреча Фицо с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французский лидер назвал переговоры «стратегическим пробуждением», указав на сотрудничество в сферах обороны, энергетики, а также «защиты демократий».

Bloomberg обратил внимание на то, что идеологические вопросы вызывают споры между Словакией и Евросоюзом из-за позиции по поводу помощи Киеву. Однако Фицо, несмотря на разногласия по украинскому вопросу, выразил поддержку сотрудничеству с европейскими странами ради «более сильного, более независимого и более суверенного ЕС».

Ранее Фицо сравнил ЕС с массажным салоном, где нужно менять персонал из-за системных проблем. Он отметил, что его позиция не является личной обидой, а говорит о политической реальности. По его словам, представляя небольшую европейскую страну, он собирается бороться с «пробрюссельскими тормозами».

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше