Фицо решил восстановить отношения с лидерами Европы: что стало причиной

Ранее Фицо сравнил ЕС с массажным салоном, где нужно менять персонал из-за системных проблем. Он отметил, что его позиция не является личной обидой, а говорит о политической реальности. По его словам, представляя небольшую европейскую страну, он собирается бороться с «пробрюссельскими тормозами».