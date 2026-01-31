Фицо решил восстановить отношения с лидерами Европы: что стало причиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил восстановить отношения с лидерами европейских стран на фоне ослабления связей с США и шаткой позицией одного из основных союзников — венгерского коллеги Виктора Орбана. Об этом пишет Bloomberg.
«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо … предлагает партнерам по ЕС оливковую ветвь», — сказано в публикации.
Одним из сигналов разворота названа встреча Фицо с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французский лидер назвал переговоры «стратегическим пробуждением», указав на сотрудничество в сферах обороны, энергетики, а также «защиты демократий».
Bloomberg обратил внимание на то, что идеологические вопросы вызывают споры между Словакией и Евросоюзом из-за позиции по поводу помощи Киеву. Однако Фицо, несмотря на разногласия по украинскому вопросу, выразил поддержку сотрудничеству с европейскими странами ради «более сильного, более независимого и более суверенного ЕС».
Ранее Фицо сравнил ЕС с массажным салоном, где нужно менять персонал из-за системных проблем. Он отметил, что его позиция не является личной обидой, а говорит о политической реальности. По его словам, представляя небольшую европейскую страну, он собирается бороться с «пробрюссельскими тормозами».