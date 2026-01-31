Ричмонд
«Выбыли экипажи “Стрела”, задействована система мониторинга». ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси из-за непогоды

ГАИ сказала, где в Беларуси массировано отработают трассы в непогоду.

Источник: Комсомольская правда

МВД предупредило белорусов о массированной отработке трасс в выходные 31 января — 1 февраля.

Так, в выходные ГАИ уделит повышенное внимание соблюдению ПДД водителям и пешеходам. Для контроля за дорожной обстановкой активно задействуют Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Кроме того, в Витебскую и Брестскую области направлены экипажи спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела».

Также из-за непогоды в ГАИ сказали белорусам заранее планировать дальние маршруты, чтобы успевать доехать до точки назначения в светлое время суток. И напомнили, что при низких температурах внешне кажущаяся чистой проезжая часть может оказаться скользкой.

— Противогололедная смесь начинает выполнять свои функции спустя время с учетом определенной интенсивности движения, — пояснили в пресс-службе.

Пешеходам сказали быть предсказуемыми и переходить дорогу только в разрешенных местах. Вблизи дороги не стоит отвлекаться на гаджеты или закрывать обзор капюшоном, а в темноте необходимо использовать световозвращающие элементы.

— Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и улиц, наряды милиции готовы к оперативному реагированию и оказанию помощи гражданам, — резюмировали в ГАИ.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.

Еще Минэнерго сделало заявление из-за прихода 30-градусных морозов в Беларусь.