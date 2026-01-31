«Выбыли экипажи “Стрела”, задействована система мониторинга». ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси из-за непогоды

МВД предупредило белорусов о массированной отработке трасс в выходные 31 января — 1 февраля.
Так, в выходные ГАИ уделит повышенное внимание соблюдению ПДД водителям и пешеходам. Для контроля за дорожной обстановкой активно задействуют Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Кроме того, в Витебскую и Брестскую области направлены экипажи спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела».
Также из-за непогоды в ГАИ сказали белорусам заранее планировать дальние маршруты, чтобы успевать доехать до точки назначения в светлое время суток. И напомнили, что при низких температурах внешне кажущаяся чистой проезжая часть может оказаться скользкой.
— Противогололедная смесь начинает выполнять свои функции спустя время с учетом определенной интенсивности движения, — пояснили в пресс-службе.
Пешеходам сказали быть предсказуемыми и переходить дорогу только в разрешенных местах. Вблизи дороги не стоит отвлекаться на гаджеты или закрывать обзор капюшоном, а в темноте необходимо использовать световозвращающие элементы.
— Организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и улиц, наряды милиции готовы к оперативному реагированию и оказанию помощи гражданам, — резюмировали в ГАИ.
