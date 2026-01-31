Террористка Трепова*, осужденная за убийство Татарского, дала интервью

Террористка Дарья Трепова*, которая осуждена за убийство военкора Владлена Татарского и отбывает наказание в колонии строгого режима, дала интервью телеканалу «Россия 1». Ее беседа с журналистами войдет в фильм «Предательство».
Документальная картина расскажет о способах ВСУ вербовки детей и последствиях, с которыми сталкиваются несовершеннолетние и их родители после совершения преступления.
«Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», — рассказала журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале, анонсируя выход документального проекта.
Покушение на военкора Владлена Татарского произошло в апреле 2023 года в кафе Санкт-Петербурга, в результате взрыва погиб Татарский, десятки ранены. Виновница — Дарья Трепова*, передавшая ему статуэтку с взрывчаткой. В январе 2024 года Трепову* приговорили к 27 годам тюрьмы. Куратор террористки объявлен в розыск.
* — физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.