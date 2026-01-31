Террористка Трепова*, осужденная за убийство Татарского, дала интервью

Покушение на военкора Владлена Татарского произошло в апреле 2023 года в кафе Санкт-Петербурга, в результате взрыва погиб Татарский, десятки ранены. Виновница — Дарья Трепова*, передавшая ему статуэтку с взрывчаткой. В январе 2024 года Трепову* приговорили к 27 годам тюрьмы. Куратор террористки объявлен в розыск.