В Башкирии задержали организатора наркопритона и сбытчика

В Салавате полицейские ликвидировали наркопритон, который организовала 41-летняя местная жительница. Женщина систематически предоставляла свою квартиру на улице 30-летия Победы для потребления запрещенных веществ.
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка зафиксировали противоправную деятельность и задержали посетителей притона. Все они были направлены на медицинское освидетельствование, в отношении каждого составлены административные протоколы.
Хозяйку квартиры задержали по подозрению в сбыте. Против нее возбуждены уголовные дела: за организацию притона, а также за незаконный сбыт и хранение наркотических средств в значительном размере. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
