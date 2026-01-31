Ричмонд
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовалась пробка на 5 км из-за ремонта

Движение затруднено на подъезде к Ростову-на-Дону. Водителей просят планировать маршрут.

Источник: Комсомольская правда

Движение на 1013-м километре автомобильной дороги М-4 «Дон» затруднено утром субботы, 31 января. Об этом предупреждают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

— Пробка образовалась в направлении Ростова-на-Дону, — уточняют в региональной Госавтоинспекции. — Причина — ремонтные работы. Протяженность затрудненного участка составляет около пяти километров.

Судя по картам автодорог, затор локализован на между Новоперсиановкой и поселком Аютинским. Для проезда открыта только левая полоса.

Госавтоинспекция просит водителей, следующих через регион, учитывать эту информацию. Это поможет заранее спланировать маршрут и избежать задержек.

Напомним, в ГАИ и МЧС по Ростовской области настоятельно просят водителей не выезжать без острой не обходимости на дороги в период с 31 января до 3 февраля, когда на регион обрушится непогода. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, мокрый снег, метель и гололедица.

