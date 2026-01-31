На трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовалась пробка на 5 км из-за ремонта

Напомним, в ГАИ и МЧС по Ростовской области настоятельно просят водителей не выезжать без острой не обходимости на дороги в период с 31 января до 3 февраля, когда на регион обрушится непогода. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, мокрый снег, метель и гололедица.