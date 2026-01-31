Ричмонд
Мэрия Омска по цене от 141 рубля сдает в аренду старинный дом у собора

Важное условие в том, что арендатор должен за время аренды провести реставрацию здания.

Омская мэрия начала прием заявок на аукцион по сдаче в аренду жилого дома А. Н. Успенского. Сама стартовая цена аренды низкая, но здание нужно реставрировать, похоже, с немалыми затратами.

Дом находится на улице Третьяковская, 63, недалеко от православного Крестовоздвиженского собора. Он построен в 1910-х годах.

Дом Успенского это одноэтажное деревянное здание, имеет статус объекта культурного наследия. Его площадь 141,7 кв. м.

Дом сдают в аренду сразу на 48 лет 11 месяцев 29 дней. Стартовая цена 1,41 рубля за 1 кв. м в год. То есть 141 рубль в год за весь дом. По условиям договора, арендатор должен здание отреставрировать.

Заявки на торги принимаются до 16 марта. Аукцион пройдет 19 марта.

В аукционной документации честно отмечены проблемы: в здании разрушаются цоколь и карнизы, некоторые брёвна стен гниют, кровля протекает, потолки частично обрушились, перекрытия и полы прогнулись. Также здание отключено от коммунальных сетей, сейчас оно не используется.

Ранее мы писали, что в Омске снесли дом, где до революции жило многодетное еврейское семейство Фишелевых.