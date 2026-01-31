Правила расчета больничных изменились для белорусов, которые служили в армии

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили об обновлении правил расчета больничных для белорусских граждан, которые проходили военную службу.
Новый порядок расчета больничных начал действовать с 8 января. По новым правила во время расчета среднедневного заработка для назначения пособий теперь исключают периоды военной службы, которые отражены в документах персонифицированного учета. Но в то же время, если время военной службы подтверждено документами персонифицированного учета, то оно включается в страховой стаж.
Поэтому бывшие военнослужащие, чтобы получить больничный в большем размере должны предоставить в бухгалтерию по месту работы документы, которые подтверждают период военной службы.
Нюансом нововведения является то, что данное требование не касается граждан, которые проходили военную службу до 2003-го и тех белорусов, которые проходили срочную военную службу после 2020-го.
В свою очередь, работодателю следует направить в Фонд социальной защиты населения исходную форму (ПУ-3) в течение трех рабочих дней.
Нюансами заполнения данной формы является то, что для службы (кроме срочной) с 1 января 2003-го категория застрахованного лица должна быть указана по коду «58». А в разделе два следует указать период службы по коду вида деятельности «служба». Раздел один не заполняется, а отчетным периодом является год (квартал), к которому относится дата начала службы.
— Код «58» применяется для всех видов военной службы до 2020 года. С 2020 года он используется для военной службы, за исключением срочной, — уточнили в Минтруда.
Информацию о периодах срочной военной службы с 2020-го направляют войсковые подразделения.
