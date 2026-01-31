Правила расчета больничных изменились для белорусов, которые служили в армии

Новый порядок расчета больничных начал действовать с 8 января. По новым правила во время расчета среднедневного заработка для назначения пособий теперь исключают периоды военной службы, которые отражены в документах персонифицированного учета. Но в то же время, если время военной службы подтверждено документами персонифицированного учета, то оно включается в страховой стаж.