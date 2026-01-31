Полиция Краснодара задержала двух мотоциклистов в женских костюмах

Сотрудники Госавтоинспекции Краснодара во время патрулирования задержали двух мотоциклистов в районе парка имени 30-летия Победы.
Полицейские обратили внимание на мужчин, передвигавшихся на мотоциклах без государственных регистрационных знаков, а также в женских костюмах. После остановки транспортных средств выяснилось, что один из водителей не имел водительского удостоверения и документов на мотоцикл. У второго байкера транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.
На 24-летнего и 30-летнего жителей Краснодара завели административные дела по статьям за управление транспортом с нарушением правил установки регистрационных знаков. Санкции по данной статье предусматривают штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления на срок до трех месяцев.
Кроме того, один из нарушителей привлечен к ответственности по статье за управление транспортным средством без права управления, а также по статье за несвоевременную уплату ранее назначенного штрафа. Его мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку.
В отношении второго водителя также оформлен протокол по статье за управление незарегистрированным транспортным средством.