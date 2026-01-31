Полиция Краснодара задержала двух мотоциклистов в женских костюмах

Полицейские обратили внимание на мужчин, передвигавшихся на мотоциклах без государственных регистрационных знаков, а также в женских костюмах. После остановки транспортных средств выяснилось, что один из водителей не имел водительского удостоверения и документов на мотоцикл. У второго байкера транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.