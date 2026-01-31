Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Краснодара задержала двух мотоциклистов в женских костюмах

Байкеров в женских платьях и без госномеров задержали в Краснодаре.

Источник: Пресс-служба полиции Краснодара

Сотрудники Госавтоинспекции Краснодара во время патрулирования задержали двух мотоциклистов в районе парка имени 30-летия Победы.

Полицейские обратили внимание на мужчин, передвигавшихся на мотоциклах без государственных регистрационных знаков, а также в женских костюмах. После остановки транспортных средств выяснилось, что один из водителей не имел водительского удостоверения и документов на мотоцикл. У второго байкера транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

На 24-летнего и 30-летнего жителей Краснодара завели административные дела по статьям за управление транспортом с нарушением правил установки регистрационных знаков. Санкции по данной статье предусматривают штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления на срок до трех месяцев.

Кроме того, один из нарушителей привлечен к ответственности по статье за управление транспортным средством без права управления, а также по статье за несвоевременную уплату ранее назначенного штрафа. Его мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку.

В отношении второго водителя также оформлен протокол по статье за управление незарегистрированным транспортным средством.