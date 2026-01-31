Депутат Госдумы рассказал, куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах

«Если мы обсуждаем придомовую территорию, дорожки у МКД, входы в подъезд и так далее, то здесь сфера ответственности УК или ТСЖ, все зависит от формы управления домом. Если житель недоволен качеством уборки снега, если уборка не соответствует нормам, всегда можно обратиться с жалобой в УК или коммунальную службу округа», — сказал Колунов в беседе с «РИА Новости».
По его словам, УК и ТСЖ обязаны также очищать тротуары и крыши домов от снега и наледи. Жалобу можно подать как в письменной форме, так и по телефону.
Если управляющая компания не реагирует, жильцы могут обращаться в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, а также в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или диспетчерский центр региона.