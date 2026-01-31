Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики за две недели испортили зубы 18-летнему нижегородцу

Врачи призывают воздержаться от чрезмерного увлечения опасными напитками.

Источник: Комсомольская правда

18-летний житель Нижнего Новгорода в течение двух недель практически без перерыва пил энергетики. Итог — серьёзные необратимые проблемы с зубами, которые потребовали лечения у стоматолога. О резонансном случае с молодым пациентом сообщил телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на ПОМЦ ФМБА России.

По словам стоматолога-терапевта Приволжского окружного медицинского центра Полины Овчаренко, из-за высокого содержания сахара и кислотности энергетиков у парня начала быстро разрушаться зубная эмаль. Это привело к образованию налёта, кариесу и поражению нервов в передних верхних зубах. В итоге врачу пришлось удалять нервы, восстанавливать повреждённые участки пломбами, а тёмный налёт убирать с помощью профессиональной чистки.

Медик подчёркивает, что к такому состоянию привёл не только сам напиток. Свою роль сыграли генетика, питание в течение всей жизни, уровень гигиены полости рта и сильный стресс — во время непрерывного употребления напитка пациент сдавал сессию.

Врачи советуют по возможности отказаться от энергетиков, а если всё же пить их — использовать трубочку и обязательно полоскать рот водой. Для профилактики кариеса рекомендуется посещать стоматолога не реже одного раза в полгода.