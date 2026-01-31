Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму

Отмечается, что заброшенные строения находятся в муниципальной собственности.
«Вместе с тем меры по консервации строений с целью воспрепятствования доступа к объекту и предупреждения несчастных случаев не приняты. Доступ посторонних лиц в указанные здания не ограничен, целостное ограждение отсутствует», — отмечается в сообщении.
В этой связи прокуратура направила административное исковое заявление в суд с требованием обязать местную власть принять меры и ограничить доступ к опасным строениям. Суд требование удовлетворил.
Фактическое исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры района.