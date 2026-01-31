Ричмонд
Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Оградить доступ к полуразрушенным зданиям в селе Лиственное Нижнегорского района требует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: Прокуратура Крыма

Отмечается, что заброшенные строения находятся в муниципальной собственности.

«Вместе с тем меры по консервации строений с целью воспрепятствования доступа к объекту и предупреждения несчастных случаев не приняты. Доступ посторонних лиц в указанные здания не ограничен, целостное ограждение отсутствует», — отмечается в сообщении.

В этой связи прокуратура направила административное исковое заявление в суд с требованием обязать местную власть принять меры и ограничить доступ к опасным строениям. Суд требование удовлетворил.

Фактическое исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры района.