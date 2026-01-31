Ричмонд
Нижегородцев предостерегли от покупки инъекционных препаратов на маркетплейсах

В интернете нередко продают поддельные препараты.

Нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская предостерегла людей от покупки инъекционных препаратов на маркетплейсах или в соцсетях. Рекомендации специалиста приводит главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

«Под видом оригинальных препаратов в интернете зачастую продаются подделки с фиктивными документами. Гарантировать качество могут только официальные поставщики», — объяснила Надежда Рождественская.

Все инъекции должен выполнять только врач, знающий техники введения препаратов. Результат самостоятельного проведения процедур может быть плачевным: от аллергических реакций до тяжелых осложнений.

«При воспалениях полости рта, склеродермии и рассеянном склерозе инъекции и вовсе противопоказаны», — подчеркнула врач.