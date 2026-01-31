В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. Власти Североморска Мурманской области приступили к отключению уличного освещения после повторного отключения электроснабжения в Мурманске и Североморске, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков.
«Для снижения нагрузки на сеть и сохранения работы критически важной инфраструктуры приступили к отключению уличного освещения», — написал Евменьков.
Он добавил, что если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, по информации «Оборонэнерго», будет отключено электроснабжение более чем в 40 домах по разным улицам.
В администрации муниципалитета работает горячая линия.
Энергетики восстанавливают электроснабжение в части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили ранее в субботу в компании «Россети». Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. На особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе «Большое Сафоново». В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.