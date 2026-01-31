Москвичи смогут увидеть «солнечное гало» днем в субботу

«Я думаю, что есть вероятность увидеть “гало”, “солнечное гало”, то есть окружность вокруг одного солнца за счет преломления на снежных кристаллах. Но (увидеть — ред.) три солнца — это очень маловероятно. Может быть, снежные столбы, но это скорее ночные и утренние эффекты. Не от солнца зависящие, а от источников света на поверхности Земли», — сказал Шувалов.