Москвичи смогут увидеть «солнечное гало» днем в субботу

Метеоролог Шувалов: в Москве днём в субботу можно будет увидеть солнечное гало.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Москвичи смогут увидеть оптическую иллюзию «солнечное гало» днем в субботу, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Я думаю, что есть вероятность увидеть “гало”, “солнечное гало”, то есть окружность вокруг одного солнца за счет преломления на снежных кристаллах. Но (увидеть — ред.) три солнца — это очень маловероятно. Может быть, снежные столбы, но это скорее ночные и утренние эффекты. Не от солнца зависящие, а от источников света на поверхности Земли», — сказал Шувалов.

Он отметил, что увидеть «гало» в Москве можно будет только в субботу, так как уже в воскресенье южный циклон принесет с собой облачность: вероятность появления солнечных оптических эффектов будет гораздо ниже.