Волгоградские выпускники на итоговом сочинении выбрали тему про семью

Итоговое сочинение для выпускников школ — обязательная работа для получения аттестата, и в этом году с ней справились 99,5% волгоградских учеников. Всего писали сочинение 9642 школьника, еще несколько человек напишут работу в резервные дни. Как сообщает комитет образования и науки Волгоградской области, почти половина школьников выбрала тему семьи.
Тема сочинения «Что в семье самое главное?» стала самой популярной, ее писали 4377 школьников. Еще 2914 учеников рассуждали о том, «Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?», 1835 решили высказать свое мнение по теме «Опасен ли эгоизм для любви?». Максимальное время, которое отвели на написание работы — 3 часа 55 минут.