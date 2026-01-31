Волгоградские выпускники на итоговом сочинении выбрали тему про семью

Итоговое сочинение для выпускников школ — обязательная работа для получения аттестата, и в этом году с ней справились 99,5% волгоградских учеников. Всего писали сочинение 9642 школьника, еще несколько человек напишут работу в резервные дни. Как сообщает комитет образования и науки Волгоградской области, почти половина школьников выбрала тему семьи.