Жительница Башкирии Анна Грудинина отметила вековой юбилей

Жительница Мелеузовского района Анна Грудинина встретила свой 100-летний юбилей. Поздравить долгожительницу к ней лично приехал глава района Забир Габдуллин. Анна Васильевна также получила телеграммы от президента Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова.
Несмотря на возраст, юбиляр ведёт активную жизнь: знает в лицо и по имени всех соседей, держит кур, кота и самостоятельно ухаживает за огородом.
Анна Грудинина родилась в селе Воскресенском. Большую часть жизни прожила в Мелеузе, работала на элеваторе, в заготзерне и школе. С супругом они воспитали троих детей.
