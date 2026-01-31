Ричмонд
Жительница Башкирии Анна Грудинина отметила вековой юбилей

Анне Грудининой из Башкирии исполнилось 100 лет.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Мелеузовского района Анна Грудинина встретила свой 100-летний юбилей. Поздравить долгожительницу к ней лично приехал глава района Забир Габдуллин. Анна Васильевна также получила телеграммы от президента Владимира Путина и главы Башкирии Радия Хабирова.

Несмотря на возраст, юбиляр ведёт активную жизнь: знает в лицо и по имени всех соседей, держит кур, кота и самостоятельно ухаживает за огородом.

Анна Грудинина родилась в селе Воскресенском. Большую часть жизни прожила в Мелеузе, работала на элеваторе, в заготзерне и школе. С супругом они воспитали троих детей.

