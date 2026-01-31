Летучие мыши переносят Нипах в Индии: приедет ли вирус в Россию

ВОЗ уточняет: Нипах не новый COVID-19, а известный зоонозный вирус. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию с летальностью 40−75%. Передается через фрукты с слюной летучих мышей или контакт с жидкостями больных. Воздушным путем не распространяется.