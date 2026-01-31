Ричмонд
Летучие мыши переносят Нипах в Индии: приедет ли вирус в Россию

Роспотребнадзор заявил об отсутствии условий для распространения вируса Нипах в России. Переносчики — плодовые летучие мыши Pteropus — живут только в тропиках Азии, Африки и Австралии. В России эти животные не водятся.

ВОЗ уточняет: Нипах не новый COVID-19, а известный зоонозный вирус. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию с летальностью 40−75%. Передается через фрукты с слюной летучих мышей или контакт с жидкостями больных. Воздушным путем не распространяется.

Симптомы: лихорадка, головная боль, рвота, энцефалит, поражение мозга и легких.

Пути заражения: фрукты с мышиной слюной, контакт с больными.

Вакцины и лекарств нет.

Случаев завоза в Россию не зафиксировано. Роспотребнадзор мониторит ситуацию после вспышки в Индии, где заболели медики.