Летучие мыши переносят Нипах в Индии: приедет ли вирус в Россию

ВОЗ уточняет: Нипах не новый COVID-19, а известный зоонозный вирус. Он вызывает лихорадку и энцефалопатию с летальностью 40−75%. Передается через фрукты с слюной летучих мышей или контакт с жидкостями больных. Воздушным путем не распространяется.
Симптомы: лихорадка, головная боль, рвота, энцефалит, поражение мозга и легких.
Пути заражения: фрукты с мышиной слюной, контакт с больными.
Вакцины и лекарств нет.
Случаев завоза в Россию не зафиксировано. Роспотребнадзор мониторит ситуацию после вспышки в Индии, где заболели медики.