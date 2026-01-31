Ночь Бараат 2026: что нужно знать об одном из самых священных событий в Исламе

В 2026 году она будет в ночь со 2 на 3 февраля — с 14-го на 15-й день месяца Шаабан по лунному календарю,. Дата может незначительно отличаться в зависимости от наблюдения луны в конкретной стране.
Ночь Бараат, также известная как Ляйлят аль-Бараа или Шаб-е-Бараат, в переводе означает «ночь освобождения» или «ночь прощения». В исламской традиции считается, что в это время Всевышний проявляет особую милость к людям, принимает покаяние и прощает грехи тем, кто искренне обращается с молитвами.
Согласно распространённым верованиям, в эту ночь может решаться судьба человека на предстоящий год — вопросы жизни, смерти, благополучия и испытаний. Именно поэтому многие верующие стремятся провести Ночь Бараат в молитвах, чтении Корана и размышлениях о своих поступках.
Традиции и обычаи Ночи Бараат
Ночь Бараат занимает особое место в исламской традиции и сопровождается рядом религиозных и культурных обычаев, направленных на духовное очищение и подготовку к священному месяцу Рамадан. Несмотря на различия в подходах среди богословов, во многих мусульманских странах сложились устойчивые формы её проведения.
Одной из главных традиций является совершение добровольных ночных молитв (нафль-намазов). Верующие проводят часть ночи в поклонении, читая Коран, произнося дуа и прося прощения за совершённые ошибки. Особое внимание уделяется искреннему покаянию и молитвам о мире, здоровье и благополучии семьи.
Распространённым обычаем считается поминание умерших. В ряде стран мусульмане посещают кладбища, читают молитвы за ушедших родственников и вспоминают их добрыми словами. Этот обычай символизирует связь поколений и напоминание о бренности земной жизни.
Также в Ночь Бараат и на следующий день многие верующие уделяют внимание благотворительности. Помощь нуждающимся, раздача милостыни и угощений рассматриваются как способ укрепления социальной солидарности и проявления милосердия.
В некоторых регионах существуют и культурные традиции, не имеющие обязательного религиозного характера. К ним относятся семейные собрания, приготовление сладостей, угощение соседей, а также совместные молитвы в мечетях. Подобные обычаи особенно распространены в Южной и Центральной Азии.
Кроме того, часть мусульман соблюдает добровольный пост на следующий день после Ночи Бараат, воспринимая его как продолжение духовной подготовки к Рамадану.
Религиозные деятели при этом подчеркивают, что традиции Ночи Бараат не должны превращаться в формальные ритуалы. Основной смысл этой ночи заключается в искреннем обращении к Богу, внутреннем очищении и стремлении к праведному образу жизни.
Что не рекомендуется делать в ночь Бараат
Прежде всего подчеркивается, что Ночь Бараат не предназначена для развлечений и празднеств. Проведение времени в шумных застольях, праздных собраниях или увеселительных мероприятиях противоречит её духовному смыслу. Верующим рекомендуется воздерживаться от всего, что отвлекает от молитвы и размышлений.
Также нежелательным считается совершение греховных поступков — сквернословия, сплетен, конфликтов, проявлений злобы и агрессии. Отдельно отмечается важность примирения: по мнению ряда ученых, взаимная вражда и сознательный разрыв отношений с близкими могут стать препятствием для получения прощения.
Богословы предупреждают и о формальном, показном отношении к поклонению. Чрезмерное увлечение ритуалами без искреннего намерения, а также убежденность в том, что сама ночь автоматически гарантирует прощение, рассматриваются как искажение её смысла.
Кроме того, некоторые ученые указывают на недопустимость превращения Ночи Бараат в обязательный религиозный обряд с строго установленными молитвами или действиями, не имеющими прямого подтверждения в основных источниках ислама. Подчеркивается, что дополнительные молитвы допустимы, но не должны восприниматься как религиозная обязанность.
Отдельное внимание уделяется запрету на вред другим людям — обман, причинение несправедливости, отказ от выполнения обязательств. Считается, что покаяние в эту ночь должно сопровождаться реальными поступками и намерением изменить поведение.
В целом религиозные деятели отмечают: главный запрет Ночи Бараат — это безразличие к её духовному смыслу. Ночь рекомендуется проводить в спокойствии, молитве, раскаянии и добрых делах, избегая крайностей и сохраняя искренность намерений.
При этом среди исламских богословов существуют разные точки зрения относительно статуса Ночи Бараат. Часть ученых подчеркивает её духовную значимость, тогда как другие указывают на отсутствие прямых предписаний в Коране о необходимости особых обрядов именно в эту ночь. В целом подчеркивается, что главное значение имеет искренность намерений и соблюдение общих принципов веры.
Ночь Бараат рассматривается как духовная подготовка к священному месяцу Рамадан, который наступает спустя несколько недель. Для многих верующих это время внутреннего обновления, переосмысления своей жизни и укрепления связи с Богом.