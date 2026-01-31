Пчеловоды Башкирии должны официально оформить лесные участки под пасеки

Первый из них — заключить договоры аренды по результатам открытого аукциона в электронной форме. Заявителями могут являться, как и физические, так и юридические лица. Лесной участок сдается в аренду сроком до 12 лет. Средняя плата в год составит в районе 3 тысяч рублей за гектар.