Пчеловоды Башкирии должны официально оформить лесные участки под пасеки

Как пояснил заместитель министра лесного хозяйства Альберт Закиров, сейчас есть два способа оформить угодья.
Первый из них — заключить договоры аренды по результатам открытого аукциона в электронной форме. Заявителями могут являться, как и физические, так и юридические лица. Лесной участок сдается в аренду сроком до 12 лет. Средняя плата в год составит в районе 3 тысяч рублей за гектар.
Также можно оформить угодье в безвозмездное пользование. Но в таком случае лесопользователями могут быть только физические лица. Срок использования составит 5 лет.
По истечении сроков пользования в обоих случаях право пользования может быть продлено в приоритетном порядке по заявлению лесопользователя без повторного проведения аукциона или необходимости подготовки проектных документов.
Для начала оформления лесного участка в пользование необходимо разработать проектную документацию и направить ее на утверждение в ГКУ РБ «Управление лесничествами». Затем нужно поставить его на государственный кадастровый учет в ЕГРН и направить соответствующее заявление на предоставление угодья.
Как пояснили в минлесхозе, оформление участков под пчеловодство позволяет иметь сведения о местонахождении стационарных пасек и планировать свои лесохозяйственные мероприятия с учетом их расположения, ограничив при необходимости рубку лесов. Также официальное оформление исключает вопросы самовольного занятия земель лесного фонда, риски занятия участков другими лицами и дает возможность возводить необходимые постройки для первичной обработки и хранения продукции.