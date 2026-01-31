Ричмонд
«Не могла глотать, мучилась от боли»: 6-летняя девочка столкнулась со страшным заболеванием

В Иркутске 6-летней девочке провели уникальную операцию при синдроме Данбара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской областной детской клинической больнице провели сложную операцию шестилетней девочке, страдавшей от редкого заболевания — синдрома Данбара. Три года ребенок мучился от постоянной рвоты, болей, не мог глотать.

Причиной оказалось анатомическое нарушение: одна из главных артерий брюшной полости была пережата связкой диафрагмы, что нарушало кровоснабжение органов. Ситуацию осложнял сильный гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс содержимого желудка обратно в пищевод.

— Чтобы помочь ребенку, требовалось выполнить две ответственные задачи: рассечь сдавливающую связку и создать надежный антирефлюксный механизм. С помощью современного оборудования мы аккуратно освободили артерию, а затем обернули нижнюю часть пищевода стенкой желудка, создав надежный клапан, — рассказывает главный детский хирург Сибирского федерального округа, главврач больницы Юрий Козлов.

Операция прошла успешно, без кровопотери и осложнений. Теперь девочка сможет жить нормальной жизнью без боли.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьница получила перелом позвоночника, катаясь на тюбе в игровом центре.