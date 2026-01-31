Крым готовит иск в суд о незаконном удержании Украиной скифского золота

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тысяч предметов, которые экспонировались на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей в 2014 году в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Проблема с возвращением возникла после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник, Музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, Херсонес Таврический, откуда они были вывезены, и Украина.