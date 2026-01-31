Ричмонд
Крым готовит иск в суд о незаконном удержании Украиной скифского золота

Несколько музеев Крыма готовят иск в российский суд о незаконном удержании на Украине скифского золота из музейных коллекций Крыма. Об этом заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в интервью ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Таким стал ответ музеев Крыма на решение от 2023 года Верховного суда Нидерландов, который оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября 2023 года скифское золото привезли в Киев из ЕС.

И вот теперь Мальгин заявил, что готовится иск в суд о признании незаконного удержания Украиной коллекции скифского золота. Мальгин не уточнил сроки подачи иска, но подчеркнул, что рабочая группа, включающая юристов и представителей власти, работает над возвратом домой ценностей Крыма.

Мальгин также выразил опасение по поводу угрозы утери ценностей, так как наследие Крыма киевским режимом «безбожно грабилось, продавалось и вывозилось».

Справка «РГ»

Скифское золото — коллекция из более чем 2 тысяч предметов, которые экспонировались на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей в 2014 году в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Проблема с возвращением возникла после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник, Музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, Херсонес Таврический, откуда они были вывезены, и Украина.