Виталий Хоценко поручил привести все городские вывески Омска в порядок

На совещании в субботу, 31 января, Виталий Хоценко поручил мэрии Омска и региональному минпромторгу активизировать работу с предпринимателями. Это связано с тем, что с 1 марта по всей стране вступают в силу изменения, касающиеся использования иностранных слов на вывесках магазинов и в элементах городской навигации.