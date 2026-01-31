Виталий Хоценко поручил привести все городские вывески Омска в порядок

На совещании в субботу, 31 января, Виталий Хоценко поручил мэрии Омска и региональному минпромторгу активизировать работу с предпринимателями. Это связано с тем, что с 1 марта по всей стране вступают в силу изменения, касающиеся использования иностранных слов на вывесках магазинов и в элементах городской навигации.
Губернатор подчеркнул, что регион должен подойти к этому сроку полностью подготовленным, без нарушений. Он также обратил внимание глав районов на большой объём задач по обновлению социальных объектов, дорог и общественных пространств в 2026 году, потребовав добросовестного и своевременного их выполнения в интересах жителей.