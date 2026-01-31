Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посетительница ПНИ в Кузбассе рассказала, как кормили постояльцев

Посетительница ПНИ в Кузбассе рассказала об улучшении питания постояльцев.

Источник: © РИА Новости

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская область), 31 янв — РИА Новости. Постояльцев интерната Прокопьевска в Кемеровской области сейчас кормят намного лучше, чем несколько лет назад, рассказала РИА Новости одна из посетительниц.

Женщина пришла навестить постояльца из второго корпуса.

«Все хорошо в целом. Несколько лет назад кормили хуже, но сейчас намного лучше стала еда», — рассказала посетительница.

Она отметила, что у родственника, которого она посещает, жалоб на условия интерната нет.

Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо — в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.